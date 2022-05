Massaker in Texas : Schütze (18) kaufte Waffen kurz nach 18. Geburtstag

Ein 18-Jähriger hat in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 19 Schulkinder getötet.

Bei einem Massaker an einer Grundschule in Texas sind mindestes 21 Menschen ums Leben gekommen. Der texanische Gouverneur Greg Abbot nannte den Namen des Verdächtigen als Salvador Ramos. Sein Motiv war zunächst unklar. Gemäß « Washington Post » hatte Ramos seine Waffen kurz nach seinem 18. Geburtstag am 16. Mai 2022 erworben.

Der 18-Jährige habe zunächst auf seine Großmutter geschossen, sagte Erick Estrada vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas. Der Vorfall habe sich in der Wohnung der Großmutter ereignet – diese wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand war zunächst nichts bekannt.

Der Täter sei in der Schule gehänselt worden

Ramos wurde gemäß einem Bekannten in der Schule oft gehänselt, wie die «Washington Post» berichtet. Er habe sich oft mit seinem Mitschüler geprügelt. In den letzten Jahren habe sich sein Verhalten verschlechtert, so der Bekannte. Er habe eine Faszination für Waffen gehabt. Der Täter arbeitete laut CNN-Angaben in einer lokalen Filiale der Fastfood-Kette Wendy’s. Der dortige Manager beschreibt Ramos als introvertiert.



Die mexikanische Regierung leistet nach der Bluttat in Uvalde, das rund 80 Kilometer von der US-mexikanischen Grenze entfernt liegt, konsularische Unterstützung. In einer Erklärung des mexikanischen Außenministers verurteilt die Regierung «diesen Gewaltakt, der in einer überwiegend hispanischen Stadt Kinderleben gekostet und Familien zerstört hat.»