Colorado Springs, USA: Schütze (22) ist polizeibekannt – «Ich hoffe, du schmorst dafür in der Hölle»

In Colorado Springs hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Amoklauf ereignet.

Der mutmaßliche Schütze wurde als Anderson Lee Aldrich identifiziert. Der 22-Jährige ist ein Einwohner der Stadt, schreibt die «Washington Post» . Er sei bereits im letzten Jahr wegen einer Bombendrohung in einem Viertel, das ganz in der Nähe des Clubs liegt, angeklagt worden.

Täter war der Polizei bekannt

«Ich hoffe, du schmorst in der Hölle»

Weiter schrieb der Künstler: «Das fühlt sich nicht echt an. Durch die Bar zu gehen, die ich mein Zuhause nenne, und sie so zu sehen…Ich war so stolz auf mich, was ich heute Abend erreicht habe. Ich hasse es.» In seinem letzten Tweet macht er öffentlich, dass er beim Amoklauf seinen Bruder verloren hat. «Ich hoffe, du schmorst dafür in der Hölle», schreibt «Del Lusional».