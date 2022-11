Waffengewalt : Schütze tötet drei Menschen an Universität in den USA

Schon wieder erschüttert ein Gewaltverbrechen die Vereinigten Staaten: In der vergangenen Nacht hat ein Schütze das Feuer an einer Universität im US-Bundesstaat Virginia eröffnet. Dabei sind drei Personen ums Leben gekommen, zwei weitere seien verletzt worden, teilten die Hochschule und die Polizei in der Nacht zum Montag in Charlottesville mit. Dringend tatverdächtig sei ein Student der Universität, hieß es weiter. Der junge Mann befinde sich auf der Flucht und sei bewaffnet. Er gelte als gefährlich und sei möglicherweise mit einem schwarzen Geländewagen unterwegs. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.