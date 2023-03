Milwaukee, Wisconsin: Schütze tötet Teenager und verletzt fünf Frauen

Durch Schüsse ist in Milwaukee ein Jugendlicher getötet worden. Fünf junge Frauen seien verletzt worden, teilte die Polizei der Großstadt im US-Staat Wisconsin am Dienstag mit. Demnach fielen die Schüsse am späten Montagabend im Norden von Milwaukee, der 15-Jährige starb noch vor Ort. Fünf Frauen im Alter von 18 bis 22 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht, erlitten aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Nach den noch unbekannten Tätern werde gefahndet, sagten Ermittler. Unklar sei auch der Tathergang.