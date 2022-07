Schießerei bei Nationalparade : Schütze von Chicago ist ein ortsbekannter Rapper

Der von der Polizei festgenommene Verdächtige, soll an der Fourth-of-July-Parade mindestens sechs Menschen getötet haben. Sein Vater soll zwei Jahre zuvor für das Amt des Bürgermeisters von Highland Park kandidiert haben, er selber war ein nicht unbekannter Rapper.

1 / 4 Der vermutliche Schütze von Illinois veröffentlichte mehrer gewalttätige Rap-Songs. Screenshot Spotify In auf Youtube publizierten Videos sind schräge Illustrationen von Gewaltszenen zu sehen. Screenshot Youtube/Awake the Rapper Am frühen Montagabend (Ortszeit) wurde er verhaftet, nachdem er mutmaßlich auf mehrere Menschen geschossen hatte. Screenshot Twitter/David Leavitt

Wie das US-Magazin «Deadline» bekannt gab, soll es sich beim 22-jährigen Verdächtigen Robert E. Crimo III um einen lokal bekannten Rapper namens «Awake the Rapper» handeln. Auf Spotify hat er über 16.466 monatliche Zuhörerinnen und Zuhörer. Einige seiner über 30 veröffentlichten Songs wurden bereits mehr als 2 Millionen Mal angehört.

Der Rapper soll bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen getötet haben. Am frühen Montagabend (Ortszeit) verkündete die zuständige US-Behörde, dass er gefasst wurde.



In einem seiner Musikvideos zum Song «Toy Soldier» soll ein Mann zu sehen sein, der mit einer Langwaffe auf Menschen schießt und später mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache liegt, nachdem er offenbar von der Polizei erschossen wurde. Der dazugehörige Text lautet: «Ich will einfach nur schreien/F*ck this world/Livin' the dream.»

Vater des Verdächtigen hat für das Amt des Bürgermeisters kandidiert

Crimo ist der Sohn von Bob Crimo, dem Geschäftsführer von Bob's Pantry & Deli in Highland Park. Seinem Facebook-Account zufolge kandidiert der Vater 2020 für das Amt des Bürgermeisters von Highland Park.

Laut «Fox News» soll Crimo bereits im Alter von 11 Jahren damit angefangen haben, seine Musik ins Internet zu stellen. Laut Imdb, der Internet-Filmdatenbank erlangte er 2016 mit seinem Song «By The Pond» mit dem Rapper Atlas erstmals Aufmerksamkeit. Sein geschätztes Nettovermögen beträgt 100’000 Dollar.

Auf Twitter kursieren nun Theorien, dass der vermeintliche Täter des Attentats ein Trump-Anhänger war, in einem Song namens «I am the Storm» soll er ihn verherrlichen. Der Vorfall erhitzt die Debatte um Einschränkungen des US-Waffenrechts weiter.

Es scheine, als habe Crimo bei der Parade vom Dach eines Geschäftsgebäudes aus wahllos auf die Menschenmenge geschossen, sagte ein Sprecher des Sheriff-Büros von Lake County. Bei der Schusswaffe, die am Tatort gefunden worden sei, habe es sich um ein «leistungsstarkes Gewehr» gehandelt. Ein Arzt aus einem Krankenhaus in der Nähe des Tatorts sagte, in der Klinik seien 25 Menschen im Alter von 8 bis 85 Jahren mit Schusswunden behandelt worden, darunter mehrere Kinder.