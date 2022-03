Unwetterwarnung : Schulbesuch im Saarland wegen Sturm freiwillig

SAARBRÜCKEN – Schüler im Saarland müssen in den nächsten beiden Tagen wegen der extremen gemeldeten Wetterverhältnisse nicht zur Schule.

Ein kräftiges Sturmtief mit Orkanböen hält die Großregion in den nächsten Tagen in Atem.

Wegen einer aktuellen Wetterwarnung stellt das Bildungsministerium im Saarland den Schulbesuch in den nächsten beiden Tagen frei. «Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist», teilte das Ministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Volljährige Schüler entschieden selbst. Wer dem Unterricht fernbleibe, müsse die Schule benachrichtigen, hieß es.