Marihuana im Gepäck: «Schuldig in allen Anklagepunkten» – Gigi Hadid lacht über Drogen-Festnahme

Gigi Hadid (28) war in den Ferien auf den Kaimaninseln.

Kristallines Wasser, Austern und Bikinifotos: Gigi Hadid teilt auf Instagram Fotos von ihrem Trip auf die Kaimaninseln. Das Model geniesst die Ferien anscheinend in vollen Zügen. Das, obwohl sie und eine Freundin kurz nach ihrer Ankunft für zwei Tage in Gewahrsam genommen wurden .

Gigi hatte Marihuana im Gepäck

Die Zollbeamten fanden am 10. Juli im Gepäck des Models am Owen Roberts International Airport «Marihuana und Utensilien für den Konsum von Marihuana», wie E! News berichtet. Gigi und ihre Freundin Leah McCarthy (29) wurden daraufhin wegen «Verdachts der Einfuhr von Marihuana» festgenommen und formell angeklagt. Die beiden bekannten sich schuldig und wurden zu einer Strafe von 1000 Franken verurteilt. Die Strafakte der Ex von One-Direction-Star Zayn Malik (30) blieb trotz des Vorfalls sauber.