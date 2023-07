Brüssel : Schuldsprüche gegen Abdeslam und Abrini im Brüsseler Terrorprozess

Mit mehreren Bomben töteten islamistische Attentäter 2016 am Flughafen in Brüssel und in einer Metrostation 32 Menschen. Nun hat das zuständige Gericht in der belgischen Hauptstadt mehrere Angeklagte schuldig gesprochen.