USA : Schuldsprüche in Prozess um geplante Entführung von US-Gouverneurin

Ein Gericht in Michigan hat zwei Angeklagte schuldig gesprochen, einen Plan zur Entführung der Gouverneurin des US-Staates ausgeheckt zu haben.

Die beiden Angeklagten hätten außerdem geplant, eine Bombe zu beschaffen, um eine Brücke zu sprengen und die Polizei zu stoppen, falls sie Gouverneurin Gretchen Whitmer in deren Ferienhaus kidnappen könnten, urteilten die Geschworenen am Dienstag. Einer der Angeklagten wurde zudem eines weiteren Sprengstoffvergehens schuldig gesprochen.

Whitmer sprach von einem Fall von Inlandsterrorismus, der das Fundament der Republik bedrohe. Der Schuldspruch zeige, dass Gewalt und Drohungen in der Politik nichts zu suchen hätten und bestraft würden, sagte sie.

Täter wollten «zweiten amerikanischen Bürgerkrieg auslösen»

Die Ermittlungen in dem Fall begannen, als sich ein Armeeveteran einer paramilitärischen Gruppe anschloss, in der über die Tötung von Polizisten gesprochen wurde. Das FBI machte ihn zu seinem Informanten und setzte weitere Agenten und Informanten auf die Gruppe an.