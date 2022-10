Freiburg : Schule wird nach Bombendrohung geräumt

Ein 19-Jähriger hat am Freitagvormittag eine Bombendrohung im Internet veröffentlicht. Bei der Durchsuchung der Schule, konnte die Polizei keinen Sprengsatz finden.

Am Freitagvormittag musste das Walter-Eucken-Gymnasium in Freiburg aufgrund einer Bombendrohung geräumt werden. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Schule, konnte jedoch keinen Sprengsatz finden. In der Nacht zum Freitag soll ein 19-Jähriger eine Drohung im Internet veröffentlicht haben. Im Nachhinein behauptete er, diese sei nicht ernst gemeint gewesen.