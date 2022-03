Leichenteile verschickt : Schulen erhalten Post von Porno-Mörder

Nach der Verhaftung des mutmaßlichen Mörders von Montreal haben zwei Schulen Pakete mit menschlichen Überresten erhalten. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Rund zwei Wochen nach der grausamen Ermordung eines chinesischen Studenten in Kanada sind bei zwei Schulen in Vancouver Pakete mit menschlichen Überresten eingegangen. Ein Päckchen enthielt allem Anschein nach eine Hand, das andere einen Fuß, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler stellten zunächst keinen Zusammenhang zwischen den Funden und dem Mord an dem 32-jährigen Chinesen her. Dieser war in der Nacht zum 25. Mai mit einem Eispickel erschlagen worden. Seine Leiche wurde dann zerstückelt. Ein Fuß und eine Hand, die in zwei Paketen verpackt an kanadische Parteien adressiert waren, wurden ihm mit DNA-Tests inzwischen zweifelsfrei zugeordnet.