Luxemburg-Stadt: Schulen und Eltern bleiben bei Verkehrssicherheit uneins

Francesca Flego, Vorsitzende der Elternvereinigung der Europa Schule I, spricht die gleiche Problematik an. «Auf dem Boulevard Adenauer herrscht hohes Verkehrsaufkommen und niemand hilft kleinen Kindern über die Straße. Tag für Tag kommt es zu kleinen Unfällen.»

Keine Notwendigkeit für Gemeindebeamte

Auf Anfrage erklärt die Stadt Luxemburg, dass an beiden Schulen die Fahrbahnmarkierungen und Straßenschilder zur Regelung und Organisation des Verkehrs explizit und unmissverständlich angebracht wurden und dass die Lichtsignale vollkommen konform mit der Straßenverkehrsordnung seien. «Die Stadt hat also alle Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und insbesondere der Kinder zu gewährleisten», heißt es.

Tram-Haltestelle soll Sicherheit verbessern

Die Stadt gibt an, ein Schreiben an die Schulleitung und die Elternvereinigung gerichtet zu haben, um die Eltern auf die Einhaltung der geltenden Grundregeln aufmerksam zu machen. Darüber hinaus stehe die Stadt nach eigenen Angaben in regelmäßigem Kontakt mit der örtlichen Polizeiwache, die regelmäßig Kontrollen durchführe, um gegen Falschparker vorzugehen. Auf längere Sicht sagt Pascale Jean-Basptiste, Exekutivdirektorin des Lycée Vauban, dass die Anbindung der Straßenbahn im Jahr 2023 die Verkehrssicherheit verbessern würde. «Mit der künftigen Haltestelle direkt vor der Schule, muss der Boulevard nicht mehr überquert werden», sagt sie.