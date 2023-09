Schulen zu: US-Polizei jagt gefährlichen Killer auf der Flucht

Die Polizei von Pennsylvania fahndet nach Danelo Souza Cavalcante, der am vergangenen Donnerstag aus dem Gefängnis von Chester County, etwa 50 Kilometer westlich der Stadt Philadelphia, geflohen ist. Die Region befindet sich in höchster Alarmbereitschaft, die Behörden ließen am Dienstag sogar sämtliche Schulen in der Gegend schließen.