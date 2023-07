Trier: Schulgebäude wegen Atemwegsreizungen geräumt

Wegen zwei Fällen von Atemwegsreizung ist in Trier ein Schulgebäude gegen 9.30 Uhr am Freitag geräumt worden. Ein Schüler und eine Lehrerin der Integrierten Gesamtschule (IGS) hätten am Freitag über eine Reizung der Atemwege geklagt, teilte die Stadt Trier mit. Die beiden seien vor Ort untersucht und vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Weitere Betroffene habe es nicht gegeben.