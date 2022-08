US-Verschwörungstheoretiker : Schulmassaker-Leugner muss 4 Millionen Dollar zahlen

Der ultrarechte US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones ist zu mehr als vier Millionen Dollar Schadenersatz an zwei Eltern verurteilt worden, deren Kind 2012 bei einem Schulmassaker getötet worden war. Ein Geschworenengericht im Bundesstaat Texas sprach Neil Heslin und Scarlett Lewis am Donnerstag Schmerzensgeld in Höhe von 4,1 Millionen Dollar zu, weil Jones wiederholt behauptet hatte, das Blutbad an der Sandy-Hook-Grundschule im Bundesstaat Connecticut mit 26 Toten habe nicht wirklich stattgefunden.