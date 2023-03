Arkansas: Schultoiletten-Gesetz lässt Transmenschen keine Wahl mehr

Die Gouverneurin von Arkansas hat ein Gesetz unterzeichnet, das es Transpersonen an öffentlichen Schulen verbietet, den zu ihrer Geschlechtsidentität passenden Toilettenraum zu benutzen. Damit wurde der von der ehemaligen Sprecherin des Weißen Hauses unter Ex-Präsident Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, regierte Staat zum bereits vierten in den USA, der entsprechende Einschränkungen für öffentliche Schulen erlassen hat. In Idaho und Iowa harren zudem vergleichbare Initiativen der Signatur durch die Gouverneure.

Der Initiative nachfolgen könnte ein noch strikteres Gesetz in Arkansas, das es erwachsenen Transpersonen verbieten würde, zu ihrer Geschlechtsidentität passende öffentliche Toiletten zu benutzen. Das nun unterzeichnete Gesetz tritt erst mit Verzögerung später im Sommer in Kraft. Der mehrheitlich republikanische Kongress in Arkansas hatte dem Gesetz in der vergangenen Woche final zugestimmt.