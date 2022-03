Schweizer Krankenhaus : Schumacher ist für Klinik «business as usual»

Michael Schumacher geniesst in der Uniklinik Lausanne keinen Sonderstatus. Einzig die Sicherheitsvorkehrungen sind verschärft worden.

Michael Schumacher erhält in der Universitäts-Klinik CHUV in der Schweizer Stadt Lausanne Spitzenmedizin in Neurologie und Rehabilitation. Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer wird aber wie jeder andere Patient behandelt, sagte Professor Richard Frackowiak, Chef der klinischen Neurowissenschaften des Krankenhauses.

Auch ein Prominenter sei für die Klinik ein Patient wie jeder andere, sagte der zuständige Professor. Für das CHUV sei das «business as usual», außer den Sicherheitsvorkehrungen. Die Privatsphäre der Familie müsse respektiert und das Arztgeheimnis gewahrt werden.

«Wir nehmen das sehr ernst und bestehen darauf, dass sich alle damit abfinden.» Zum Gesundheitszustand seines Patienten machte der Professor keine Angaben.

Die klinischen Neurowissenschaften seien einer der Standbeine des CHUV, sagte Frackowiak. Die Abteilung sei modern und die verschiedenen Bereiche wie Neurologie, Neurochirurgie, Neuropsychologie und Rehabilitation «arbeiten gut zusammen».

Verlegung nach Lausanne gut verlaufen

Der Transfer von Grenoble nach Lausanne ist unter «sehr, sehr guten Bedingungen verlaufen», sagt Frackowiak. Die Verlegung wurde von dem Mediziner erwartet - denn Michael Schumacher wohnt in Gland, nur zehn Kilometer von Lausanne entfernt.

Zum jetzigen Zeitpunkt zieht das CHUV keine externen Spezialisten bei. Nur wenn es einen Bedarf gäbe, werde man dies in Anspruch nehmen, sagte Richard Frackowiak. Zurzeit sei es aber nicht nötig.

Schwerer Skiunfall

Michael Schumacher wurde am Montag in die Universitäts-Klinik CHUV in Lausanne gebracht. Er war am 29. Dezember vergangenen Jahres im französischen Wintersportort Méribel beim Skifahren schwer gestürzt und mit dem Kopf gegen einen Felsen geprallt.

Im Spital in Grenoble wurde er mehrfach am Kopf operiert und lag danach wochenlang im künstlichen Koma. Ende Januar begannen die Ärzte damit, ihn langsam aus dem Koma zu holen. Am Montag gab seine Managerin Sabine Kehm bekannt, dass er aus dem Koma erwacht ist und die Klinik in Grenoble verlassen konnte.



(L'essentiel/sda)