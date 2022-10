Formel 1 : Schumacher muss nach Unfall auf zweites Training in Suzuka verzichten

Weil der 23-Jährige bei der ersten Übungseinheit auf nasser Fahrbahn in einer Kurve von der Strecke rutschte, wurde sein Wagen schwer beschädigt. Die Reparaturen brauchten so viel Zeit, dass eine Teilnahme an der zweiten Übungseinheit nicht möglich war.

Mick Schumacher hat nach seinem Unfall zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Japan beim zweiten Freien Training gefehlt. Wie sein Haas-Rennstall am Freitag mitteilte, musste das Chassis nach seinem Crash komplett gewechselt werden und machte damit eine Rückkehr auf die Strecke unmöglich. Der 23-Jährige war während der ersten Übungseinheit auf regennasser Fahrbahn in Kurve acht von der Strecke gerutscht und heftig in die Begrenzung eingeschlagen. Dabei wurden in Suzuka die Vorderradaufhängungen, die Felgen, der Unterboden und auch der Frontflügel seines Wagens teils schwer beschädigt. Die Mechaniker begannen in der Garage zwar sofort mit den Reparaturen, schafften es aber nicht bis zum Start der zweiten Trainingseinheit.