Formel-1 : Schumachers Chor der Fürsprecher: «Lasst uns Mick holen»

Vor der Formel-1-Weiterfahrt an die Nordsee kann sich Mick Schumacher über mangelnde Fürsprache nicht beklagen. Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali wünscht sich den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auch aus Marketinggründen 2023 in einem der begehrten Stammcockpits. Kumpel und Mentor Sebastian Vettel betreibt auf seinen letzten Karriere-Kilometern für Schumacher junior Lobby-Arbeit wie sonst wohl nur für Umwelt und Menschenrechte.

«In dem Auto wirst du nicht mehr Fünfter oder Sechster, deshalb ist es schwer groß aufzufallen», urteilte der Aston-Martin-Pilot vor dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) über den Haas von Schumacher. «Er macht im Hintergrund seine Sache aber gut und ich wünsche ihm, dass er drin bleibt und ein gutes Auto bekommt.» Domenicali schätzt Mick Schumacher als «super Typ» und starken Piloten. «Er verdient es, in der Formel 1 zu fahren, nicht wegen seines Namens, das ist ein unglaublicher Name, aber er hat die Fähigkeit, hier zu sein», beschied der Formel-1-Boss.