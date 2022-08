Rheinland-Pfalz : Schuss durchschlägt in Rheinland-Pfalz Fenster von Kinderzimmer

Ein Schuss hat in Rheinland-Pfalz die Fensterscheibe eines Kinderzimmers durchschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte. Demnach hörte der Vater eines 13-jährigen Mädchens am Sonntagabend in Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern einen lauten Knall. Am nächsten Tag entdeckte er im Zimmer seiner Tochter Schäden und ein Projektil.