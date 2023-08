Luxemburg: Schutz vor Gewitter – Was man unbedingt beachten sollte

Gewitter können einen manchmal kalt erwischen – ob beim Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit. Sollte es so weit sein, steht vor allem die Suche nach einem geschützten Ort an oberster Stelle. Hierzu zählen geschlossene Räume, wie Häuser oder Wohnungen, wobei man sich hier nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten sollte. Ebenfalls ein sicherer Ort ist ein stehendes Auto.

In Innenräumen sind jedoch weiterer Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, so sollten empfindliche elektronische Geräte vom Stromnetz getrennt werden, um sie im Falle eines Blitzeinschlags vor Überspannung zu schützen. Auch schnurgebundene Telefone sind zu meiden.

Keinesfalls unter Bäumen Schutz suchen!

Wenn gar kein Schutz in Form von Wohnung oder Auto zur Verfügung steht, sollte unbedingt eine Schutzposition eingenommen werden. Hierbei geht man so tief wie möglich in die Hocke mit zusammengestellten Füßen. Der Kopf wird zwischen den angewinkelten Armen an die Knie gepresst und der Körper hat eine möglichst geringe Größe. Grundsätzlich rät Meteolux, «sich über die jeweilige Lage zu informieren und sein Verhalten entsprechend anzupassen.»