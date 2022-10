Nach Babypause : Schwangere Angelique Kerber plant Comeback bei US Open 2023

Spätestens bei dem Grand Slam in New York will die frühere Weltranglistenerste wieder auf dem Platz stehen. Bis dahin hält sie sich mit Schwimmen, Radfahren und Yoga fit.

Die schwangere Angelique Kerber plant im nächsten Jahr ein schnelles Comeback auf dem Tennis-Court. «Ich denke, ich werde eher Ende des Jahres zurückkommen. Also eher New York als Wimbledon, aber wenn es schon in Wimbledon geht, dann gern auch da», sagte die 34-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). Ihr Lieblingsturnier in Wimbledon, welches sie 2018 gewann, startet am 3. Juli 2023. Die US Open, bei denen sie 2016 triumphierte, beginnen am 28. August.