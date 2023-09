Schwangere Frau daneben: Radstar löst schweren Unfall nach mutmaßlichem Herzinfarkt aus

Großer Schock in der Radsportwelt. Gemäß übereinstimmenden belgischen Medienberichten erlitt Nathan Van Hooydonck am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall in der belgischen Ortschaft Kalmthout. Der 27-jährige Belgier sei mit seinem schwarzen Range Rover an einer Ampel gestanden und habe dann an einer Kreuzung aufs Gaspedal gedrückt.