Babybauch raus!: Schwangere Frauen zeigen jetzt ihren nackten Bauch

Skandi-Girl Hanna Stefansson lässt ihren Babybauch an die Sonne.

«Danke, Rihanna, dass du die Türe geöffnet hast», schreibt Adriana Lima zum Bild auf Instagram. Dazu postet das Model den Hashtag #Bellyout, also auf Deutsch: Bauch raus. Auf dem Bild trägt die 41-Jährige eine bodenlange schwarze Robe vom französischen Label Balmain mit einem Cut-out, das den Blick auf Limas Babybauch lenkt.

Nachdem Rihanna in ihrer Schwangerschaft mit Crop Top über Belly Chains bis hin zu Cut-outs ihre Kugel bei fast jeder Gelegenheit prominent inszeniert, ziehen nun weitere schwangere Stars nach.

Diese Stars zeigen ihre Babybäuche

«Pretty Little Liars»-Star Shay Mitchell verzichtet auch während ihrer Schwangerschaft nicht auf das Crop Top. «Hochschwanger, aber à la 2000er», schreibt die Schauspielerin zum Bild.

Auch Shanina Shaik setzt ihren Bauch in Szene. Laut der Bildunterschrift ist der Look aus Sneakers, Jogginghose und Crop Top die Alltagsuniform des Models.

Cut-outs direkt am Bauch sind bei schwangeren Berühmtheiten scheinbar besonders beliebt. Auch Skandi-Girl Hanna Stefansson schwört darauf.

Schwangerschaft feiern und Unsicherheiten ablegen

Wo früher viele Frauen auf verhüllende Looks à la Latzhose setzten oder gar versuchten, den Bauch zu kaschieren oder zu verstecken, darf der Babybauch 2022 endlich raus. Wieso aber auch nicht? Der menschliche Körper leistet in der Schwangerschaft Unglaubliches. Also soll diese Zeit auch gefeiert und zelebriert werden.