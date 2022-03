USA : Schwangere gebärt allein in Gefängniszelle

Fünf Stunden lang wurde eine Frau in einem US-Gefängnis mit Wehen allein gelassen. Ein Video zeigt, wie sie das Baby in der Zelle auf die Welt bringt.

In den USA hat eine junge Frau in einer Gefängniszelle ohne medizinische Hilfe ein Baby zur Welt gebracht – jetzt geht sie juristisch gegen das zuständige Sheriffs Department vor. Die Frau wirft der Behörde in Denver im Bundesstaat Colorado vor, ihre Rechte verletzt zu haben.