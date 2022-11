Polizei-Meldung : Schwangere in Dänemark getötet – Kind am Leben

Eine schwangere Frau ist in Dänemark von einem Unbekannten erstochen worden, doch ihr ungeborenes Kind hat den Angriff voraussichtlich überlebt. «Die Frau war schwanger, aber zum jetzigen Zeitpunkt lebt das Kind weiterhin», teilte die Polizei am Freitagmorgen zu dem aufsehenerregenden Fall in der Kleinstadt Holbæk rund 50 Kilometer westlich von Kopenhagen mit. Es sehe so aus, dass das Kind überlebe, sagte Polizeivertreter Kim Løvkvist am Vormittag auf einer Pressekonferenz in Roskilde. Man fahnde nach einem jungen Mann, der die 37-Jährige getötet haben soll.