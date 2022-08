Model-Mama : Schwangere Lena trainiert «fast 4 Stunden bei 29 Grad»

Ex-«GNTM»-Siegerin Lena Gercke erwartet ihr zweites Kind. Sie will bereits in der Schwangerschaft darauf achten, fit zu bleiben.

«Ich bin einfach so kaputt»

«Oh mein Gott, ich bin einfach so kaputt von unserem Tanztraining heute», klagt das schwangere Model in seiner Story. Dazu teilte die 34-Jährige ein Foto von sich im schwarzen Top, das sie völlig verschwitzt zeigt. Sichtlich erschöpft blickt sie dabei in die Kamera. «Der Muskelkater kommt bestimmt», ist sie sich sicher.