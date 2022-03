Totgeburt : Schwangerer Mann wird in Klinik zu spät behandelt

Ein Trans-Mann bringt eine Totgeburt auf die Welt, nachdem Ärzte ihn über Stunden warten ließen. Der Fall wirft Fragen zum Umgang mit Trans-Menschen im Gesundheitssystem auf.

Ein Fall, der viele Fragen aufwirft: Ein 32-Jähriger Mann kommt in ein Krankenhaus, er ist übergewichtig und klagt über starke Unterleibsschmerzen, so berichtet dailymail.uk. Bei der Aufnahme weist er die Krankenschwestern explizit darauf hin, dass er ein Transgender ist und Zuhause bereits einen Schwangerschaftstest gemacht hat – der positiv ausgefallen ist. Zudem habe er sich «eingenässt» – was auf eine geplatzte Fruchtblase schließen lassen könnte. Die Krankenschwester entscheiden, dass sein Fall nicht so dringlich sei und lassen ihn über Stunden warten.