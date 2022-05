Wandfarben 2022 : Schwarz ist die neue Trendfarbe fürs Schlafzimmer

Schwarze Schlafzimmer, grüne Wohnzimmer: Das sind die beliebtesten Wandfarben für jedes Zimmer.

Hast du dich auch schon mal gefragt, wie dein Schlafzimmer aussähe, wenn es in einer völlig anderen Farbe gestrichen wäre und hast daraufhin nach Inspiration gegoogelt? Damit bist du nicht alleine. Das Online-Magazin «Living Cozy» hat diese Google-Suchanfragen ausgewertet und herausgefunden, welche Farben für welches Zimmer gerade besonders gefragt sind.

Dabei fällt auf: Weiß, die typische Wandfarbe, stößt auf wenig Interesse. Stattdessen dominieren auffällige Farben wie Grün oder sogar Schwarz die Liste. Tatsächlich ist Grün, über alle Räume gesehen, die beliebteste aller Farben: Sie erscheint bei jedem der untersuchten Zimmer mindestens in den Top 3. Besonders beliebt sind die Farbtöne Olive, Salbei und Smaragd.

Warum ist Grün so gefragt?

Für die überraschende Beliebtheit von Grün gibt es verschiedene Gründe. So waren in den vergangenen Monaten und Jahren erdige, naturverbundene Töne sehr beliebt und dieser Trend hält an. Während der Pandemie haben sich außerdem viele Menschen intensiver mit ihren eigenen vier Wänden auseinandergesetzt und Grün gilt als beruhigend und steht für «Hoffnung» – kein Wunder, entscheiden sich viele Menschen beim Renovieren und Umgestalten für grüne Akzente oder ganze Wände.