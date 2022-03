Neues Familienmitglied : Schwarzenegger kuschelt mit seinem Schnitzel

Die Familie des Österreichers wächst. Nach Mini-Esel Lulu und Zwergpony Whiskey freut sich der «Terminator»-Star über einen Hund, den er nach seinem Lieblingsgericht benannt hat.

Hunde-Zuwachs im Hause Schwarzenegger: Am Dienstag veröffentlichte Arnold Schwarzenegger ein entzückendes Foto auf Instagram. Mit dem Schnappschuss, auf dem der «Terminator»-Star einen süßen Vierbeiner knuddelt, will er seinen Followerinnen und Followern das neueste Familienmitglied präsentieren. «Ich habe es meinen Newsletter-Abonnenten letzte Woche gesagt und jetzt ist es an der Zeit, euch das neue Familienmitglied vorzustellen. Ich habe sie zu Weihnachten bekommen!», kommentiert der 74-Jährige dazu.