Heute vor zwölf Jahren : Schwarzer Tag der Luxemburger Luftfahrt

LUXEMBURG - Heute vor zwölf Jahren stürzte eine Luxair-Maschine kurz vor der Landung auf dem Findel ab. 20 Menschen starben, nur zwei überlebten.

Es vergeht kein Tag, an dem Gisela Bock nicht an ihren Mann denkt. Er saß an Bord der Luxair-Unglückmaschine, die im November 2002 auf dem Weg von Berlin nach Luxemburg kurz vor dem Ziel auf einem Feld in Niederanven abstürzte - und 20 Menschen in den Tod riss. Unter den 15 deutschen Toten war auch Bocks Mann, ein Geophysiker auf dem Weg zu einem Kongress. «Der Schmerz hört nie auf», sagt die 73 Jahre alte Witwe. Auch nicht, wenn die gerichtliche Aufarbeitung des schwersten Unglücks der Luftfahrtgeschichte seit diesem Jahr beendet ist. Ein Gericht sprach den Hinterbliebenen im Januar Schadenersatz in Höhe von rund 400.000 Euro zu.