Heidelberg/Cambridge : Schwarzes Loch nahe der Erde entdeckt

Nie zuvor wurde ein schwarzes Loch entdeckt, das der Erde so nah ist. Wissenschaftler haben nun eines entdeckt, das «nur» 1600 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Das Objekt umkreise einen Stern im Sternbild Ophiuchus, der unserer Sonne ähnele, berichten sie in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Es gebe kein plausibles astrophysikalisches Szenario, «das die Umlaufbahn erklären kann und nicht mit einem Schwarzen Loch zusammenhängt». Durch die genutzte neuartige Methode erhofft sich das Team weitere solche Entdeckungen in den nächsten Jahren.