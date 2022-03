Rheinland-Pfalz : Schwarzfahrer bedroht Polizisten mit Messer

LINZ AM RHEIN – Ein 22-Jähriger ist im Zug ohne Fahrschein erwischt worden. Als ihn die Polizei aufforderte, den Zug zu verlassen, zückte er sein Messer.

Ein ertappter Schwarzfahrer in einem Zug hat Polizisten mit einem Messer bedroht. Ein Zugbegleiter hatte den 22-Jährigen am Sonntagabend ohne Fahrkarte in dem Zug nach Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) erwischt, wie die Polizei am Montag mitteilte.