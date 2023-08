Schwebt in Lebensgefahr: Mann stürzt bei Familienstreit aus dem Fenster

Bei einem Familienstreit in der Trierer Karl-Marx-Straße ist ein 67-jähriger Mann schwer verletzt worden – ersten Feststellungen zufolge schwebt er in Lebensgefahr. Er sei nach einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus aus dem Fenster eines oberen Stockwerks auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.