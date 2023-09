Schweden: 13-Jähriger in Bandenkrieg per Kopfschuss getötet

Ein 13-jähriger Junge ist in Schweden im Zusammenhang mit einem eskalierenden Bandenkrieg getötet worden. Ihm sei in den Kopf geschossen worden, gab Staatsanwältin Lisa dos Santos am Donnerstag bekannt. Er war am achten September als vermisst gemeldet und drei Tage später von einem Passanten in einem Wald in der Nähe seines Hauses in einem Vorort von Stockholm gefunden worden. Dos Santos sprach von einem Fall «grober und völlig rücksichtsloser Bandengewalt».