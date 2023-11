Schweden: Eierproduzent tötet wegen Salmonellen-Befall 1,2 Millionen Hühner

Im August wurden bereits 340.000 Hühner auf dem Gelände getötet, weil in zwei Ställen eine Salmonelleninfektion entdeckt worden war. (Symbolbild)

Der größte schwedische Eierproduzent muss nach wiederholtem Salmonellen-Befall seinen gesamten Hühnerbestand töten. Die schwedische Landwirtschaftsbehörde habe die Versuche aufgegeben, die Hühnerställe von CA Cedergren zu reinigen, berichtete das Landwirtschaftsmagazin ATL am Mittwoch. Vor dem Salmonellen-Ausbruch hielt CA Cedergren fast 1,2 Millionen Hühner , das waren 20 Prozent aller Legehennen im ganzen Land.

Kurzzeitige Eierknappheit

Im Juli kam es in Schweden als Folge eines Salmonellenausbruchs im Dezember 2022, von dem das Unternehmen betroffen war, zu einer kurzzeitigen Eierknappheit, wie ATL berichtete. Im April wurden alle Auslieferungen von CA Cedergren gestoppt, nachdem in der Packkammer des Betriebs Salmonellenbakterien gefunden worden waren. Im August wurden bereits 340.000 Hühner auf dem Gelände getötet, weil in zwei Ställen eine Salmonelleninfektion entdeckt worden war.