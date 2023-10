Schweden: Geheimdienst verhaftet mutmaßliches Spionage-Paar

Wegen Verdachts auf Geheimnisverrat sind in Schweden zwei Verdächtige festgenommen worden. Wie eine Sprecherin des Geheimdienstes Säpo am Donnerstag mitteilte, wurden die beiden bei einer Razzia am Dienstag gefasst. Ihnen werde «schwerwiegende unbefugte Nutzung geheimer Informationen» vorgeworfen. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.