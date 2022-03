Covid-19 : Schweden hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

Aufgrund von milderen Omikron-Verläufen und hohen Impfzahlen sehen sich die schwedische Regierung und die Gesundheitsbehörde zu diesem Schritt veranlasst.

Auch in Schweden gab es Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen.

Schwedens Premierministerin Magdalena Andersson verkündete, dass es an der Zeit sei, Schweden wieder zu öffnen.

In Schweden werden nächste Woche so gut wie alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Aufgrund von milderen Krankheitsverläufen bei Omikron-Infektionen und hohen Impfzahlen haben sich die schwedische Regierung und die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten dazu entschlossen, die meisten Corona-Maßnahmen am 9. Februar abzuschaffen.