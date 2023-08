Koranverbrennung: Schweden in der «schwierigsten Lage seit 2. Weltkrieg» – das steckt dahinter

Der 37-jährige Drahtzieher der Koranverbrennungs-Aktionen in Stockholm. Hier vor einer Moschee in Stockholm Ende Juni.

Momika hält den Koran und die irakische Flagge in die Luft. In Bagdad stürmten Protestierende derweil die schwedische Botschaft. Der Irak setzte die diplomatischen Beziehungen mit Schweden aus (Aufnahme vom 20. Juli 2023).

Alle paar Wochen sorgt er für Aufruhr: Der irakische Flüchtende und Aktivist Salwan Momika wird von der Polizei vom Gelände der irakischen Botschaft in Stockholm wegbefördert, wo er auf dem Koran herumtrampelte und ihn zu verbrennen plante (Aufnahme vom 20. Juli 2023).

Am Montag zündeten zwei Männer auf dem Platz vor dem schwedischen Parlament den Koran an, nachdem sie darauf herumgetrampelt waren. Es war die dritte Aktion dieser Art innerhalb weniger Wochen in Schweden. Ende Juni wurde vor einer Moschee ein Koran angezündet, vor zehn Tagen trampelte vor der irakischen Botschaft ein Mann auf dem Koran herum.