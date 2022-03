Gibt Neutralität auf : Schweden schickt Waffen in die Ukraine

Die schwedische Regierung verabschiedet sich teilweise vom Neutralitätsprinzip und schickt Waffen in die Ukraine. Ein solcher Schritt wurde zuletzt 1939 ergriffen.

Schweden gibt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine seinen bisherigen Grundsatz auf, keine Waffen in eine Konfliktregion zu liefern: Die schwedische Regierung kündigte am Sonntag an, sie werde unter anderem 5000 Panzerabwehr-Waffen, 5000 Helme und 5000 Schutzwesten an die Ukraine liefern. Diese Entscheidung sei eine «Ausnahme» und beispiellos seit 1939, teilte Regierungschefin Magdalena Andersson in Stockholm mit. Damals hatte Schweden Finnland nach dem sowjetischen Einmarsch unterstützt.