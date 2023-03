Stockholm: Schwedens Parlament spricht sich für Nato-Beitritt aus

Das schwedische Parlament hat sich am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit für einen Beitritt des Landes zur Nato ausgesprochen. Von den 349 Abgeordneten im Riksdagen stimmten 269 für die Mitgliedschaft, 37 waren dagegen. 43 Abgeordnete fehlten bei der Abstimmung. Damit hat das Land die letzte inländische Hürde für den Eintritt in die Nato genommen.

Sechs der acht im Parlament vertretenen Parteien sprachen sich für den Nato-Beitritt aus. Die Abstimmung im Anschluss an eine fast siebenstündige Debatte galt damit als Formsache. «Die Mitgliedschaft in der Nato ist der beste Weg, Schwedens Sicherheit zu gewährleisten», sagte Außenminister Tobias Billström während der Beratungen. Er sprach von einem historischen Ereignis und einer der wichtigsten sicherheitspolitischen Entscheidungen für das Land.

Zum Zeitplan für den Beitritt Schwedens sagte Billström während der Debatte, sein Land werde in Vilnius, dem Ort des Nato-Gipfels im Juli, Mitglied werden können. «Der Rückhalt, den wir haben, ist so greifbar, dass ich diese Einschätzung treffen kann», erklärte der Minister.

Finnland ist schon ein paar Schritte weiter

Morgan Johansson von den Sozialdemokraten – Schwedens größter Partei, die sich einst gegen die Nato-Mitgliedschaft wandte – teilte mit, es gehe darum, in jeder Situation nach Lösungen zu suchen, die den Menschen in Schweden ein Höchstmaß an Sicherheit böten. Die Partei war in Regierungsverantwortung, als Schweden den Antrag auf Mitgliedschaft stellte.