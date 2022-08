«Schwerwiegende Panne» : Schwedische Behörde schreckt Autolenker mit Luftangriff-Warnung auf

Schweden will der Nato beitreten

Die Verkehrsverwaltung hatte die Falschmeldung am Mittwoch in einem TMC genannten System versendet. Das System leitet Verkehrsnachrichten über das Autoradio an die Navigationssysteme. Die falsche Warnung vor einem Luftangriff betraf die Region Blekinge in Südschweden. Dort liegt einer der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte des Landes. «Wichtige Verkehrsnachricht, Bezirk Blekinge: Luftangriff, Gefahr», lautete die Warnung, die in den Navis aufpoppte. Schwedische Medien, die von verwirrten Autofahrern und Autofahrerinnen kontaktiert worden waren, wandten sich daraufhin an die Verkehrsverwaltung.