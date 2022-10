Stockholm : Schwedische Ermittler wollen Tatort um Gaslecks erneut untersuchen

Nach wie vor besteh um die Gaslecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 der Verdacht auf Sabotage. In Zusammenarbeit mit den Behörden anderer Länder werden entsprechende Untersuchungen fortgesetzt.

Die schwedische Staatsanwaltschaft hat am Freitag neue Untersuchungen der Tatorte rund um die Gaslecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 angekündigt. Die Spurensuche finde an den beiden Lecks in der schwedischen Wirtschaftszone statt, hieß es in einer Mitteilung. Die Streitkräfte sollen den Nachrichtendienst Säpo und die Staatsanwaltschaft bei den Untersuchungen unterstützen. «Die Streitkräfte haben die Ressourcen und die Expertise, die nötig ist, um den Tatort auf die Weise zu untersuchen, wie wir es uns wünschen», sagte Staatsanwalt Mats Ljungqvist laut der Mitteilung.