Bottensee : Schwedische Küstenwache rätselt über unbekannte Substanz im Meer

Am Mittwoch entdeckte die schwedische Küstenwache die 77 Quadratkilometer große Fläche in der Bottensee.

via REUTERS

Der Teppich war in der Bottensee zwischen Schweden und Finnland entdeckt worden.

Am Mittwoch hatte die schwedische Küstenwache einen 77 Quadratkilometer großen Treibstoff-Teppich entdeckt.

Die schwedische Küstenwache hat in der Ostsee große Mengen einer Substanz entdeckt, bei der es sich um Biokraftstoff handeln könnte. Der Teppich sei zuerst in der Bottensee zwischen Schweden und Finnland entdeckt worden und erstrecke sich mittlerweile über 77 Quadratkilometer, teilte die Küstenwache am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge ist noch nicht klar, worum genau es sich bei der Substanz handelt. Es sei jedoch kein Mineralöl und es bestehe derzeit keine Gefahr, dass die Substanz die Küste erreichen könne.