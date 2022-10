Sverigedemokraterna : Schwedische Parteien bilden Regierung mit Rechtsradikalen

In Schweden wird in einer Koalition aus Moderaten, Christdemokraten und Liberalen künftig eine rechtsradikale Partei mitregieren.

Der Konservative Ulf Kristersson hat sich in Schweden mit mehreren Parteien einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf eine Regierungsgrundlage geeinigt. Seine Moderaten werden gemeinsam mit den Christdemokraten und den Liberalen eine Regierung bilden, die im Parlament eng mit den Schwedendemokraten zusammenarbeiten wird, wie Kristersson am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekanntgab.