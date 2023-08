Schweiz: Erdrutsch nach Unwettern verschüttet sechs Häuser

Bei einem Erdrutsch nach heftigen Regenfällen sind in einem Dorf in der Schweiz sechs Häuser verschüttet und teilweise zerstört worden. Der Erdrutsch ereignete sich nach Polizeiangaben am späten Dienstagnachmittag in Schwanden im Kanton Glarus im Osten des Landes. Demnach rutschten große Mengen Schlamm und Geröll den Hang hinab und verwüsteten eine Fläche von mehr als 400 Metern Länge. Stunden später rollte eine zweite Schlammlawine über das Dorf.