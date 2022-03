Fall Madoff : Schweizer Bank entschädigt Madoff -Opfer

Eine Schweizer Privatbank will den Betrugsopfern von Bernard Madoff offenbar bis zu 500 Millionen Dollar zahlen.

Die Genfer Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) will Betrugsopfer von Bernard Madoff entschädigen. Der Beauftragte der Opfer des Anlagebetrügers, Irving Picard, erklärte am Montag in New York, er habe eine entsprechende Vereinbarung mit der UBP getroffen.

Die auf den Cayman-Inseln ansässige UBP-Filiale M-Invest Ltd. war an Geschäften mit der Bernard L. Madoff Investment Securities beteiligt. Picard erklärte in einem Communiqué, die Einigung könnte ein Volumen von bis zu 500 Millionen Dollar umfassen.

Nicht zu Entschädigungen verpflichtet

Die UBP ließ in einer Stellungnahme verlauten, die Bank habe der Vereinbarung zugestimmt um ihre Kunden zu schützen und «dieses Kapitel endgültig zu schließen», auch wenn sie nicht zu den Entschädigungen verpflichtet worden sei. Gegen die Privatbank war 2009 in New York eine Kollektivklage eingereicht worden.

Der 72-jährige Madoff war im Juni 2009 wegen milliardenschweren Finanzbetrugs zur Höchststrafe von 150 Jahren Haft verurteilt worden. Der einst hoch angesehene Financier hatte mit einem Schneeballsystem 4800 Anleger um geschätzte 20 Milliarden Dollar betrogen. Es war der vermutlich größte Betrugsfall in der Geschichte der USA.