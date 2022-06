Störung : Schweizer Luftraum gesperrt – Flüge ab Luxemburg gestrichen

Am Mittwochmorgen konnten keine Flugzeuge an den Flughäfen in Zürich und Genf landen und starten. Grund war ein Systemausfall bei der Flugsicherung Skyguide. Das betraf auch Flüge von und nach Luxemburg.

Der gesamte Schweizer Luftraum musste gesperrt werden.

Wegen eines Systemausfalls bei Skyguide war der gesamte Schweizer Luftraum gesperrt. Das erklärte die Flugsicherung in einer Medienmitteilung am Mittwochmorgen. Davon betroffen waren auch die Lux-Air-Flüge nach Genf und Mailand sowie die Rückflüge nach Luxemburg. Sie wurden annuliert. Gegen 9 Uhr war die Störung behoben.

«Wir gehen nicht von einem Cyberangriff aus», sagte der Sprecher von Skyguide, Vladi Barrosa, der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk. Der gesamte Luftraum sei aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Nicht nur Starts und Landungen, sondern auch Überflüge fanden nicht statt.

Wie viele Flüge insgesamt betroffen waren, konnte er nicht beziffern. Auf jeden Fall traf es die morgendliche Welle der Europaflüge zwischen Genf und Zürich und dem Umland, sowie frühe Ankünfte aus den USA.