Almendra: Schweizerin (32) stirbt bei illegalem Rave in Spanien

Übers Wochenende fand am Ufer des Almendra-Stausees in Spanien ein nicht bewilligter Rave statt. Über 2000 Personen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter auch eine 32-Jährige aus der Schweiz, die mit einem Freund an den Event gereist war, wie die spanische Zeitung «20Minutos» berichtet. Das Festival endete für die Schweizerin tödlich – am Montagnachmittag wurde sie vor Ort tot aufgefunden.