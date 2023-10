Schwer verletzt: Radfahrer stürzt im Müllerthal sechs Meter in die Tiefe

In Berdorf ist ein Radfahrer am Dienstagmittag schwer verunglückt. Wie die Police Grand-Ducale am Folgetag mitteilt, ist der Mann gegen 13.15 Uhr auf Höhe der Felsformation «Priedegtstull» (Predigtstuhl), die am CR364 liegt, sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.